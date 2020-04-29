17% предприятий готовы обратиться за беспроцентным кредитом

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17% компаний, имеющих право на получение беспроцентного кредита, решили воспользоваться этой возможностью, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование портала hh.ru.

Всего по России получить такой займ планируют 65% представителей малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях. 36% не дали четкого ответа на этот вопрос, а 47% и вовсе решили не претендовать на беспроцентный кредит.

Отказ от получения льготного займа в компаниях чаще всего объясняли тем, что по прошествии периода пандемии коронавируса проценты вернутся и по ним все равно придется платить.

Кроме того, согласно данным опроса, 53% предприятий, которые приняли участие в исследовании, не имеют права на получение беспроцентного кредита. Однако 65% респондентов заявили, что будут пытаться претендовать на льготный займ. Всего же 22% компаний могут получить беспроцентный кредит согласно условиям, озвученным государством.

Ранее президент России Владимир Путин озвучил проблему, связанную с выдачей льготных займов. Он подчеркнул, что часто банки не идут навстречу в смягчении условий выплаты кредитов. Это подтверждает и статистика Торгово-промышленной палаты, согласно которой около трети предпринимателей получили отказ на предоставление отсрочки по кредиту или реструктуризации долга.

В связи с этим Путин отметил, что не менее 75% зарплатных кредитов будет обеспечено гарантиями Внешэкономбанка.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников лично проверил подход банков в вопросе выдачи беспроцентных кредитов, притворившись тайным покупателем. Он признал наличие проблемы отказов и отметил, что обратил внимание руководства банков на это.