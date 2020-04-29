17% предприятий готовы обратиться за беспроцентным кредитом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
17% компаний, имеющих право на получение беспроцентного кредита, решили воспользоваться этой возможностью, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование портала hh.ru.
Всего по России получить такой займ планируют 65% представителей малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях. 36% не дали четкого ответа на этот вопрос, а 47% и вовсе решили не претендовать на беспроцентный кредит.
Отказ от получения льготного займа в компаниях чаще всего объясняли тем, что по прошествии периода пандемии коронавируса проценты вернутся и по ним все равно придется платить.
Кроме того, согласно данным опроса, 53% предприятий, которые приняли участие в исследовании, не имеют права на получение беспроцентного кредита. Однако 65% респондентов заявили, что будут пытаться претендовать на льготный займ. Всего же 22% компаний могут получить беспроцентный кредит согласно условиям, озвученным государством.
Ранее президент России Владимир Путин озвучил проблему, связанную с выдачей льготных займов. Он подчеркнул, что часто банки не идут навстречу в смягчении условий выплаты кредитов. Это подтверждает и статистика Торгово-промышленной палаты, согласно которой около трети предпринимателей получили отказ на предоставление отсрочки по кредиту или реструктуризации долга.
В связи с этим Путин отметил, что не менее 75% зарплатных кредитов будет обеспечено гарантиями Внешэкономбанка.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников лично проверил подход банков в вопросе выдачи беспроцентных кредитов, притворившись тайным покупателем. Он признал наличие проблемы отказов и отметил, что обратил внимание руководства банков на это.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: