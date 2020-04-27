ЦБ РФ предложил новую концепцию ипотечного страхования

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центральный банк РФ предложил обновленную концепцию ипотечного страхования. Она включает в себя идею страховки рисков при взятии кредита с помощью самих банков.
Таким образом, кредиторы возьмут на себя оплату страховки как предмета залога, так и жизни и здоровья заемщика. При этом банки не смогут требовать уплаты или возмещения страховой премии, равно как и заключать другой договор страхования.
"Банк России разработал концепцию ипотечного страхования, которая позволит российским кредиторам предлагать населению простой, понятный и прозрачный с точки зрения затрат на его обслуживание ипотечный продукт. Граждане при этом будут освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать риски, присущие ипотеке", – цитирует учреждение РИА Новости.
Сейчас берущие ипотечный кредит должны сами оформлять страховку от рисков ущерба или утраты недвижимости, которую они передают в залог кредитору. Также они должны финансово обеспечивать страховку своих жизни и здоровья, чтобы снизить риски невыполнения обязательств по договору о займе.
Ранее правительство РФ рассматривало возможность увеличения максимального размера ипотечного кредита для обращения граждан за кредитными каникулами в некоторых регионах. Отсрочка по уплате займа должна быть предоставлена гражданам, наиболее пострадавшим в результате пандемии коронавируса, как следует из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным.
3 апреля Банк России разработал меры по поддержке ипотечных кредитов. Они направлены прежде всего на поддержку способности банков выдавать подобные займы. В частности, отменены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выданным до 1 апреля 2020 года.
Кроме того, 25 марта Центробанк порекомендовал кредитным организациям предоставлять ипотечные каникулы тем заемщикам, которые заразились коронавирусом. В учреждении посчитали болезнь уважительной причиной как для предоставления отсрочки, так и для отмены начислений по просроченным платежам.
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