Кабмин может повысить порог ипотеки для кредитных каникул в ряде регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Правительство РФ рассматривает возможность увеличения максимального размера ипотечного кредита для обращения граждан за кредитными каникулами в некоторых регионах, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
По его словам, полтора миллиона рублей – это уровень, покрывающий средний размер выдачи ипотеки в большинстве российских субъектах.
"Конечно, в этот перечень входит и Москва, и Санкт-Петербург и в пределах Дальнего Востока. И конечно, в этом смысле мы сейчас рассматриваем возможность увеличения данного порога для отдельно взятых субъектов", – сообщил Моисеев в эфире телеканала "Россия 24".
6 апреля кабмин утвердил максимальные размеры кредитов для предоставления банками кредитных каникул. Это распространяется на тех россиян, доход которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным в прошлом году.
Кредитные каникулы предоставляются по ипотеке с максимальной суммой кредита 1,5 миллиона рублей, потребкредитам – до 250 тысяч рублей, автокредитам – до 600 тысяч рублей и кредитным картам с лимитом не более 100 тысяч рублей.
Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что министерство финансов РФ зарезервировало 1,4 триллиона рублей на борьбу с угрозой распространения COVID-19 и антикризисные меры. Это 1,2% от российского ВВП.
Правительство также утвердило перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса. Это необходимо для оказания первоочередной адресной поддержки. Список дорабатывается.
Российские банки начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу, предназначенные для выплаты зарплат. Центральный банк выделит на эти цели 150 миллиардов рублей. В первую очередь денежные средства поступят в Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и "Открытие". С 8 апреля они начнут выдавать денежные средства для предпринимателей на поддержку.
ЦБ РФ отменил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выданным до 1 апреля. Снижается минимальный рейтинг кредитных организаций в контексте доступа к программе льготного рефинансирования. Условия предполагают, что банки могут получить кредиты под 4 процента с лимитом 500 миллиардов рублей.
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