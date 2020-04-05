Мировой экономический кризис еще заявит о себе – Песков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису. Он выразил уверенность, что вызванная пандемией коронавируса ситуация на экономической арене продолжит проявляться и дальше.

"Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал в том числе и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису", – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Песков добавил, что для решения его последствий будет необходимо объединение усилий многих государств, в том числе, координация странами действий и антикризисных мер.

Пресс-секретарь главы государства резюмировал, что всем предстоит много работы на этом фоне.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что столичные власти делают все, чтобы не разрушить экономику в условиях коронавируса. При это он добавил, что ситуация с распространением COVID-19 требует жестких мер.