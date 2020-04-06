Силуанов рассказал о новой экономической реальности

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Этап новой экономической реальности наступает в России и власти полностью готовы к нему. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов.

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 повлияет на все отрасли, а не только на нефтяную, передает слова главы Минфина РИА Новости.

"Для нас это как бы новая реальность, тем не менее мы к этой реальности готовы", – подтвердил министр.

По словам Силуанова, в стране накоплен достаточный запас золотовалютных резервов Центрального Банка. Кроме того, существуют резервы правительства, которых хватит для всех изменений, происходящих в экономике и бюджете.

При этом министр сообщил, что доходная база бюджета будет постепенно сокращаться. Этот вариант развития событий правительство также предусмотрело.

"Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве", – заключил он.

По информации Центробанка на 20 марта этого года, золотовалютные резервы России исчислялись суммой 551,2 миллиарда долларов.

Ранее цена нефти Brent опустилась до 31,69 доллара за баррель. Таким образом, сырье подешевело на 9 процентов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису. По словам представителя Кремля, для преодоления финансовых потрясений будет нужна координация мер со стороны многих государств.