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Экономика

03:39

Цена нефти Brent опустилась до 31,69 доллара за баррель

экономика

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Цена нефти марки Brent снизилась более чем на 9 процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По последней информации, цена фьючерса на нефть марки Brent упала на 9,02 процента. Стоимость сырья сейчас составляет 31,69 доллара за баррель.

При этом цена фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 10,39 процента – до 25,96 доллара за баррель.

Отмечается, что котировки стоимости сырья падают на фоне неопределенности вокруг возобновления переговоров в формате ОПЕК+.

3 апреля цена нефти Brent превысила 34 доллара за баррель. Об этом сообщали данные торгов Московской биржи.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условие сокращения добычи нефти. Он отметил, что этот процесс должен быть "партнерским".

Эксперт оценил перспективы цен на нефть

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