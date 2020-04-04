Саудовская Аравия отвергла обвинения в подрыве рынка сланцевой нефти

Фото: ssuaphoto/depositphotos

Саудовская Аравия признала заявление Владимира Путина об ее стремлении к подрыве добычи сланцевой нефти несоответствующим действительности, сообщает "Газета.ру".

Ранее Путин заявил, что Эр-Рияд пытается избавиться от конкурентов, который специализируются на сланцевой нефтедобыче. Он подчеркнул, что для этого необходимо снижение цены "на черное золото" ниже отметки в 40 долларов за баррель.

В министерстве иностранных дел Саудовской Аравии же подчеркнули, что добыча сланцевой нефти является важным источником энергии. Цели Эр-Рияда заключаются в сокращении добычи нефти и соблюдении баланса на рынке энергоносителей, отметили в ведомстве.

По состоянию на 3 апреля стоимость марки Brent превысила отметку в 34 доллара за баррель. Фьючерсы

нефти WTI остановились на показателе в 27,17 доллара.

Ранее Путин прокомментировал предстоящую встречу в формате ОПЕК+. Он отметил, что Россия готова сократить добычу нефти, однако этот процесс должен быть "партнерским".

Колебания на рынке энергоносителей начались после срыва переговоров между страна-участницами формата ОПЕК+. Стороны не смогли договориться по поводу пределов сокращения добычи "черного золота".