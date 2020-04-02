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Экономика

18:09

Нефть марки Brent подорожала до 36,29 доллара за баррель

экономика финансы

Фото: depositphotos/carloscastilla

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на пике до 36,29 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, как передает ТАСС.

В 17:47 по московскому времени баррель нефти торгуется на уровне 30,65 доллара за баррель. В процентном отношении это 22-процентный рост.

Параллельно дорожает и нефть марки WTI. Сейчас за баррель этого производителя дают до 25,67 доллара.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что ситуация на нефтяном рынке может измениться не раньше июля. На данный момент отрасль несет серьезные убытки, но прерывать добычу еще менее выгодно.

В четверг, 2 апреля, стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе снизилась до 10,54 доллара за баррель.

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Сюжет: Падение цен на нефть и курса рубля

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