Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рубль резко укрепился вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара опустился ниже 78 рублей. Евро опустился ниже 85 рублей.

Ранее сообщалось, что индексы российских бирж укрепляются на фоне роста нефтяных котировок на зарубежных торговых площадках.

Нефтяные трейдеры предположили, что цены могут упасть до пяти долларов за баррель. Такая стоимость может сохраняться как несколько недель, так и до конца года, полагают трейдеры.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, помимо COVID-19, министр энергетики РФ Александр Новак назвал падение нефтяных цен из-за срыва сделки ОПЕК+.

Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, РФ и Казахстан отказались.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла и является "мазохизмом". Он заявил, что соглашение не было партнерским и не влияет на рынок.

