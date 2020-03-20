Bloomberg привел прогноз аналитиков по падению цен на нефть до $5

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Нефтяные трейдеры предполагают, что ситуация с ценами на нефть может ухудшиться. Они не исключают падения до 20 долларов за баррель или ниже, сообщает Bloomberg.

Такой прогноз озвучили 18 из 20 опрошенных агентством специалистов. Нефть марки WTI, по их мнению, будет торговаться еще на 3–5 долларов дешевле. Такая стоимость может сохраняться как несколько недели, так и до конца года, полагают трейдеры. Директор индийской нефтегазовой компании Bharat Petroleum Corp Рамамуфри Рамачандран считает, что отметку в 20 долларов нефть "легко пробьет" к середине апреля.

Некоторые указали на то, что стоимость на нефть упала настолько сильно, что часть игроков начала покупать топливо, чтобы сформировать запас в надежде на будущий рост, обращает внимание издание. Другие трейдеры утверждают, что цены продолжат снижаться до уровня, при котором производители перестанут получать прибыль. Это вынудит их остановить добычу и прекратить поставки.

Аналитик китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management Co Чжан Чэньфэн заявил, что WTI может упасть ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США – это порядка 20 долларов за баррель. По его словам, нефтяные котировки за месяц могут достичь 15 долларов.

Аналитики крупнейших банков тоже поделились прогнозном: стоимость нефти в ближайшие месяцы продолжит снижаться. Эксперты Goldman Sachs, в частности, рассказали, что банк понизил прогноз по стоимости Brent на второй квартал 2020 года на 10 долларов – до 20 за баррель.

Базовый сценарий Citigroup предусматривает баррель Brent во втором квартале в среднем по 17 долларов или ниже. Худший вариант развития событий – падение цен на нефть до 5 долларов за баррель или отрицательные реальные цены в ряде регионов.

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что цены на нефть могут приостановить падение на уровне сопротивления в 15–20 долларов за баррель. Он напомнил, что технический анализ представляет субъективные оценки.

К утру 20 марта майские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 3,44% – до 29,45 доллара за баррель. Стоимость нефти марки WTI поднялась на 5,25% – до 27,26 доллара за баррель.

Цены на нефть упали после неудачных переговоров ОПЕК в начале марта. Государства не смогли условиться о продлении договора на снижение объемов добычи нефти, так что с 1 апреля все барьеры по продаже черного золота будут сняты.

Правительство России и ЦБ ввели пакет мер поддержки для минимизации влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. Действует новый режим продажи валюты Банком России. Теперь регулятор будет компенсировать валютному рынку непоступление валютной выручки в случае снижения нефтяных котировок Urals ниже уровня 25 долларов за баррель.

Глава Минфина Антон Силуанов полагает, что последствия, связанные с эпидемией коронавируса, значительнее для российской экономики, чем обвал цен на нефть. По его мнению, меры правительства, а также ресурсы и запасы в бюджете позволят оперативно реагировать на события.