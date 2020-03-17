Экономист призвал не обольщаться из-за роста рубля

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Экономист Денис Ракша заявил, что рубль еще долго будет оставаться слабым, несмотря на краткосрочный рост.
Он объяснил, что факторов, которые могли бы привести к долгосрочному укреплению рубля, нет. На текущее положение влияют цены на нефть, мировая экономическая ситуация и спрос на сырье. Внутренняя экономическая ситуация тоже не способствует усилению национальной валюты, добавил эксперт.
"Поэтому это техническая история – упал, потом немножко скорректировался. Рубль будет оставаться слабым еще очень долго по отношению к другим мировым валютам, даже несмотря на то, что у них тоже огромные проблемы", – цитирует его ИА "НСН".
Экономист считает, что предугадать, в каких диапазонах будет колебаться российский рубль, невозможно. Это связано с зависимостью даже такой сферы, как экономика, от эмоций.
"Вчера ФРС (Федеральная резервная система США) приняла беспрецедентный пакет мер поддержки экономики не только американской, но и мировой. Но как на это отреагируют рынки, пока совершенно не понятно, поскольку их поведение определяется скорее эмоциями, чем здравым смыслом. Поэтому сейчас миром правят эмоции и в плане пандемии, и в экономических событиях, а эмоции предсказывать – дело неблагодарное", – заключил Ракша.
17 марта утром рубль показал положительную динамику по отношению к доллару и евро во время открытия торгов. Тогда курс доллара составил 74,13 рубля, снизившись на 52 копейки. Курс евро уменьшился на 80 копеек, до 82,6 рубля.
Цены на нефть марок Brent и WTI поднялись более чем на 5 процентов. Фьючерс WTI подорожал до 30,48 доллара за баррель, Brent – до 31,17 доллара за баррель.
Топливо подешевело из-за того, что страны ОПЕК не смогли договориться о продлении договора на снижение объемов добычи нефти. С этим было связано падение национальной валюты России.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2020-м Россию ожидает сокращение нефтегазовых доходов на 2 триллиона рублей. Он также прогнозирует инфляцию на уровне около 4%. Министр добавил, что если стоимость нефти останется в пределах нынешних показателей, то дефицит бюджета составит от 0,9 до 1% от ВВП.
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