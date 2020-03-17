Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рубль показал положительную динамику по отношению к доллару и евро во время открытия торгов, сообщает "Газета.ру".

По утренним данным Московской биржи, курс доллара составил 74,13 рубля, снизившись на 52 копейки. Курс евро уменьшился на 80 копеек, до 82,6 рубля.

Цены на нефть марок Brent и WTI поднялись более чем на 5 процентов. Фьючерс WTI подорожал до 30,48 доллара за баррель, Brent – до 31,17 доллара за баррель.

16 марта стоимость Brent обновила минимум за четыре года, подешевев более чем на 12 процентов и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Цены упали на фоне фактического обнуления процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Топливо подешевело из-за того, что страны ОПЕК не смогли договориться о продлении договора на снижение объемов добычи нефти. С этим впоследствии связано падение национальной валюты России.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2020-м Россию ожидает сокращение нефтегазовых доходов на 2 триллиона рублей. Он также прогнозирует инфляцию на уровне около 4%. Министр добавил, что если стоимость нефти останется в пределах нынешних показателей, то дефицит бюджета составит от 0,9 до 1% от ВВП.