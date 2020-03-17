Цены на нефть выросли более чем на 5%

Фото: TASS/EPA/Justin Lane
Цены на нефть марок Brent и WTI поднялись более чем на 5 процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.
Фьючерс WTI подорожал на 5,1 процента – до 30,48 доллара за баррель. Стоимость Brent выросла на 5,23 процента, достигнув 31,17 доллара за баррель.
16 марта цена Brent обновила минимум за четыре года, подешевев более чем на 12 процентов и опустившись ниже 30 долларов за баррель.
Цены упали на фоне фактического обнуления процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Выполняющая функции ЦБ страны организация подчеркнула, что это произошло в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.
Что происходит с курсом рубля
Вслед за этим российские индексы ускорили снижение в ходе торгов на Московской бирже. Рубль также продолжил падение по отношению к доллару и евро.
Экономист Джесси Коломбо, который предсказал финансовый кризис 2008 года, ранее заявил о новом кризисе. Он может оказаться более значительным, чем предыдущий, предупредил эксперт.
Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, помимо COVID-19, он называл падение нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК+.