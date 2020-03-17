Цены на нефть выросли более чем на 5%

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Цены на нефть марок Brent и WTI поднялись более чем на 5 процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

Фьючерс WTI подорожал на 5,1 процента – до 30,48 доллара за баррель. Стоимость Brent выросла на 5,23 процента, достигнув 31,17 доллара за баррель.

16 марта цена Brent обновила минимум за четыре года, подешевев более чем на 12 процентов и опустившись ниже 30 долларов за баррель.

Цены упали на фоне фактического обнуления процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Выполняющая функции ЦБ страны организация подчеркнула, что это произошло в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.

Что происходит с курсом рубля

Вслед за этим российские индексы ускорили снижение в ходе торгов на Московской бирже. Рубль также продолжил падение по отношению к доллару и евро.

Экономист Джесси Коломбо, который предсказал финансовый кризис 2008 года, ранее заявил о новом кризисе. Он может оказаться более значительным, чем предыдущий, предупредил эксперт.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, помимо COVID-19, он называл падение нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК+.