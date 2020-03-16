Курс евро на Мосбирже превысил 84 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро по отношению к рублю на Московской бирже вырос на 4,2% к уровню закрытия предыдущих торгов. По состоянию на 11:36 европейская валюта торговалась на уровне 84,12 рубля.

Рубль также усилил падение к доллару, который вырос до 74,8 рубля.

На международном валютном рынке форекс европейская валюта растет к доллару на 0,45% – до 1,1192 рубля.

В четверг глава Счетной палаты Алексей Кудрин выступал в Совете Федерации, где сообщил, что в 2020 на фоне низких цен на нефть ВВП России может снизиться. Помимо того, Кудрин предполагает, что инфляция ускорится до 6%.

Привело к резкому падению национальной валюты России снижение цен на нефть. Топливо подешевело на фоне того, что странам ОПЕК не удалось договориться о продлении договора на снижение объемов добычи нефти.

В результате цена нефти марки Brent рухнула до 33,94 доллара за баррель, а WTI – до 32,48 доллара. Данные обстоятельства привели к масштабному экономическому кризису.