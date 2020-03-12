Bloomberg выделил основные преимущества России в нефтяной войне

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Bloomberg назвал четыре преимущества России в нефтяной войне, сообщает "Газета.ру".

В издании объяснили, что поток саудовской нефти со скидкой направляется в Европу. Россию там назвали единственной в мире страной, способной конкурировать с Саудовской Аравией.

В первую очередь это связывают с низкой стоимостью нефти и развитой инфраструктурой. Кроме того, у РФ гибкая налоговая система и плавающий курс рубля. Эффективные железные дороги и трубопроводы позволяют российским нефтяным компаниям работать при низких затратах, подчеркнули в СМИ.

Резкое падение национальной валюты России было вызвано снижением цен на нефть. Топливо подешевело из-за того, что страны ОПЕК не договорились о продлении договора на снижение объемов добычи. Нефть марки Brent утром 9 марта продавалась по цене 32,28 доллара за баррель. Фьючерсы WTI остановились на отметке в 28,33 доллара.

В Москве биржевой курс доллара превысил 75 рублей. Банк России поднял его до 74,03 рубля, курс евро увеличился на 2,64 рубля – до 83,6584 рубля.

10 марта Сергей Собянин объявил о создании Оперативного штаба по экономическим вопросам. На городских предприятиях будут проводить мониторинг, по необходимости станут восстанавливать нарушенные цепочки поставок комплектующих и сбыта продукции. Кроме того, планируется оценить потенциальные проблемы из-за снижения туристической активности в Москве.