ЦБ повысил курс доллара до 74,03 рубля

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Банк России повысил курс доллара до 74,03 рубля. Таковы данные Центрального банка расчетами на 12 марта.

Доллар увеличился на 2,56 рубля – до 74,0274 рубля. Курс евро увеличился на 2,64 рубля, составив 83,6584 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 2,59 рубля, составив 78,36 рубля.

Ранее, по данным на 11:20 по московскому времени, курс евро по отношению к рублю на Московской бирже вырос на 2,3 процента к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки 84,02 рубля.

В ночь на 9 марта цена нефти марки Brent упала до 33,94 доллара за баррель, а WTI – до 32,48 доллара. Позже стоимость продолжила уменьшаться, достигая минимума февраля 2016 года.

Причиной удешевления черного золота стало прекращение переговоров в рамках ОПЕК+. Стороны не смогли договориться по поводу ограничений по добыче и продаже нефти.

На фоне снижения цены на нефть подешевела и российская валюта. Утром 10 марта курс доллара почти достиг 73 рублей, однако затем чуть пошел вниз. Аналогичная ситуация происходит с курсом евро.

В ЦБ заявили, что проанализируют сложившуюся ситуацию и в случае необходимости подключат дополнительные меры для защиты РФ от внешних шоков.