Курс евро превысил 84 рубля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Курс евро по отношению к рублю на Московской бирже вырос на 2,3 процента к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки 84,02 рубля. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее дороже 84 рублей за евро давали в феврале 2016 года.

Курс доллара в свою очередь вырос до 74 рублей. Об этом сообщалось на момент открытия торгов на Московской бирже.

В ЦБ РФ уже заявляли, что проанализируют сложившуюся ситуацию и в случае необходимости подключат дополнительные меры для защиты страны от внешних шоков.

Резкое падение национальной валюты России было вызвано снижением цен на нефть. Топливо подешевело из-за того, что страны ОПЕК не смогли договориться о продлении договора на снижение объемов добычи нефти.

Цена нефти марки Brent упала до 33,94 доллара за баррель, а WTI – до 32,48 доллара, что спровоцировало масштабный экономический кризис.

