08:00
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией снизили цены на нефть. Страны являются одними из ведущих производителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Ирак уменьшил стоимость барреля на пять долларов. Госкомпания State Oil Marketing Organization (SOMO) планирует увеличить объем экспорта.
Кувейт снизил цены для покупателей из Азии на шесть долларов за баррель. Таким же образом ранее поступила компания Saudi Aramco из Саудовской Аравии, передает "Вечерняя Москва".
8 марта газета The Wall Street Journal писала, что политика направлена на ослабление позиций РФ. Саудовская сторона пошла на такой шаг после провала сделки ОПЕК+.
Саудовская Аравия намерена увеличить объемы добычи нефти
Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти. Сделка прекратит действовать 31 марта.
ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, против выступили Россия и Казахстан.
Совладелец "Лукойла" Леонид Федун ранее назвал решение о разрыве сделки нерациональным. По его словам, Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов при ожидаемом падении цен на нефть до 40 долларов за баррель.
В то же время пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла и является "мазохизмом". Он заявил, что соглашение не было партнерским и не влияет на рынок.
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