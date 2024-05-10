Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Два новых электросудна прибудут в Москву из Санкт-Петербурга 20 мая. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы ожидаем электрические суда "Каменка" и "Пахра". В ближайшее время они выйдут на регулярные речные маршруты и начнут перевозить пассажиров", – цитируют его в телеграм-канале столичного Дептранса.

Поставка станет финальной в рамках действующего контракта. Сейчас в Москве работают два регулярных речных маршрута: "Киевский – Сердце столицы" и "ЗИЛ – Печатники".

24 апреля в Москве стартовал сезон летней навигации по Москве-реке. Перед его началом коммунальные службы города обследовали и очистили причалы. В этом году в первую очередь были приведены в порядок набережные, где были очищены гранитные парапеты и чугунные ограждения, а также обновлены сходы к воде и прогулочные тротуары.

