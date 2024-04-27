Сезонный тариф для электросудов начнет действовать с 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 мая пассажиры столичных электросудов смогут оплачивать свои поездки по сезонным тарифам. В будние дни стоимость составит 150 рублей, как и в прошлом году, а в выходные и праздничные дни – 300 рублей, сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Отмечается, что оплатить поездки можно будет с помощью билета "Кошелек" по карте "Тройка", банковской картой или по биометрии, а также в открытом тестовом режиме через СБП.

Кроме того, бесплатно прокатиться на электросудне смогут владельцы билетов "Единый" на 90 и 365 дней, так как такие поездки уже включены в стоимость абонемента, а также дети до 7 лет в сопровождении одного взрослого.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что речным прогулочным маршрутам в Москве присвоили новые порядковые номера. Теперь нумерация не зависит от регулярных электросудов, так пассажирам станет еще проще ориентироваться. Также каждый прогулочный маршрут получил цвет и описательное название.

