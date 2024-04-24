Речным прогулочным маршрутам в Москве присвоили новые номера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Речным прогулочным маршрутам в Москве присвоили новые порядковые номера. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"С началом сезона речной навигации присвоили прогулочным маршрутам новые номера по стандартам московского транспорта. Теперь нумерация не зависит от регулярных электросудов, так пассажирам станет еще проще ориентироваться", – цитируют его в телеграм-канале столичного Дептранса.

Каждый прогулочный маршрут получил цвет и описательное название. В частности, маршрут "Исторический" получил цифру 2 и красный цвет. Он пролегает вблизи известных достопримечательностей. "Коломенский" можно узнать по цифре 5 и бирюзовому цвету. Он проходит около одноименного музея-заповедника.

На элементах навигации, где есть упоминание регулярных электросудов, указаны только конечные причалы маршрутов: Киевский – Сердце Столицы (1) и ЗИЛ – Печатники (2).



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В дальнейшем в городе планируют заменить более 500 навигационных указателей. Речной транспорт в Москве развивают по поручению Сергея Собянина, заключил Ликсутов.

В среду, 24 апреля, в Москве стартовал сезон летней навигации на Москве-реке. К его открытию коммунальные службы привели в порядок набережные, обновили сходы к воде и прогулочные тротуары, а также провели другие работы. В 2023 году москвичи и туристы совершили более 2,2 миллиона поездок на прогулочном и круизном флоте.

