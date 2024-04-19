Движение теплоходов "Москва-1" и "850 лет Москве" возобновится 27 апреля

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Теплоходы "Москва-1" и "850 лет Москве" вернутся на речные маршруты уже 27 апреля. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Сезон навигации скоро начнется, а значит, заработают и наши переправы от Северного речного вокзала до причалов Химки и Захарково", – сказано в сообщении.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что речной транспорт позволяет быстрее добираться жителям пяти столичных районов и подмосковных Химок, поэтому этот вид перемещения очень востребован у пассажиров. Например, в 2023 году москвичи совершили на теплоходах более 240 тысяч поездок.

В департаменте напомнили, что оплатить проезд на речном транспорте можно картой "Тройка" в кассах или на борту.

"Маршруты-переправы – удобная и более быстрая альтернатива наземному и ж/д транспорту. Продолжаем развивать речной транспорт в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – заключили в Дептрансе.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Северный и Южный речные вокзалы подготовили к открытию сезона летней навигации. Там обновили инфраструктуру причалов, проверили противопожарные системы, инженерные коммуникации, привели в порядок набережные, помыли фасады.

