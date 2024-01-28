Более 80 тысяч пассажиров воспользовались речным транспортом в зимнем сезоне

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Более 80 тысяч пассажиров воспользовались прогулочным речным транспортом за три месяца зимней навигации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Суда специального класса, способные двигаться в условиях колотого льда толщиной до 20 сантиметров курсируют по Москве-реке круглогодично. Такие суда оснащены мощной системой отопления, которая поддерживает комфортную для пассажиров температуру даже в суровые морозы за бортом.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, речные прогулки пользуются популярностью у москвичей даже зимой. Он отметил, что за три месяца зимней навигации прогулочным речным транспортом воспользовались уже более 80 тысяч пассажиров. За аналогичный период прошлого года теплоходы перевезли 66 тысяч человек.

Ликсутов напомнил, что жителям и гостям Москвы доступно два варианта прогулок: от причала Сити — Экспоцентр до Китай-города, а также круговой маршрут — от причала Гостиница "Украина" с оборотом у Китай-города.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за минувшее лето Северный и Южный речные вокзалы Москвы приняли больше тысячи судов, на которых совершили речные прогулки свыше 175 тысяч человек.