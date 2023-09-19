Сергей Собянин рассказал о высокой популярности речных вокзалов Москвы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

За минувшее лето Северный и Южный речные вокзалы Москвы приняли больше тысячи судов, на которых совершили речные прогулки свыше 175 тысяч человек. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

"За три летних месяца их причалы приняли и отправили в путешествие более 1 000 судов. <...> В этом сезоне навигации с речных вокзалов можно отправиться в круиз до 30 городов и туристических центров страны", – написал мэр.

По его словам, наиболее популярными направлениями для речных путешествий из Москвы стали Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Тверь, Нижний Новгород, а также Рязань, Касимов и другие города.

При этом востребованы речные вокзалы были не только среди путешественников, но и среди обычных горожан. Этому способствовало благоустройство прилегающих территорий. За лето объекты суммарно посетили 1,3 миллиона человек, из которых 1,2 миллиона побывали на Северном речном вокзале.

На обоих речных вокзалах регулярно проходят различные выставки, лекции, фестивали и мастер-классы. За прошедшие три месяца на Северном речном вокзале провели 108 мероприятий, а на Южном – 130. В здании последнего расположился Музей транспорта Москвы. Еще там можно выйти на смотровую площадку на крыше.

В течение летнего сезона там работали летние бассейны. Так, точку у Северного речного вокзала горожане посетили около 100 тысяч раз, а бассейны Dream Beach Club у Южного речного вокзала, на территории парка "Остров мечты", – 150 тысяч раз.

"География Москвы позволяет органично вписать речной транспорт в общегородскую транспортную сеть. Уверен, у него большое будущее, а количество круизов, речных прогулок и маршрутов будет неуклонно расти", – подытожил градоначальник.

16 сентября на Москве-реке заработал новый бесплатный прогулочный маршрут. Теплоходы отправляются каждые полчаса с 10:00 до 22:00 от причалов возле Южного речного вокзала, у Кленового Бульвара и причала Печатники, а затем следуют до Автозаводского моста.



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