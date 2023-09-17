Более 6 млн раз пользователи скачали приложение "Московский транспорт" с 2017 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователи скачали приложение "Московский транспорт" более шести миллионов раз с 2017 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Расписание городского транспорта, заказ такси, аренда самоката, пополнение проездного – в нем есть все. Им пользуются ежедневно 800 тысяч человек. В этом году мы добавили в приложение первый регулярный речной маршрут, а в скором времени дополним вторым", – подчеркнул он.

В приложении можно оплачивать парковку, арендовать и бронировать самокаты, использовать сервис "По пути" и биометрический способ оплаты, сохранять сообщения в чат-боте и маршруты в "Избранное", писать в техподдержку, а также получать персональные оповещения.

Приложение "Московский транспорт" возникло в 2017 году. Число зарегистрированных пользователей составляет более 1,2 миллиона человек.

Ранее отмечалось, что пользователи "Велобайка" будут получать 10 баллов за каждую правильную велопарковку. Бонусы можно будет списать при оплате велопоездок, 1 балл равен 1 рублю.

До этого стало известно, что три тысячи электровелосипедов новой модели стали доступны для аренды в Москве с 20 июня. Для них не требуются зарядные станции, поэтому их можно оставлять на велопарковках. Электровелосипеды безопасные и маневренные, а также на них установили современное российское программное обеспечение.

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