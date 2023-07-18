Приложение "Велобайк" будет начислять бонусы за правильную велопарковку в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пользователи веб-приложения "Велобайк" будут получать бонусы за правильную велопарковку, передает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Теперь пользователи, которые припаркуют станционный электровелосипед в предназначенный для него порт, получат бонусы в веб-приложении "Велобайк". Для удобства такие станции оклеены специальной красной полосой", – говорится в сообщении.

В Дептрансе пояснили, что система начнет автоматически фиксировать правильную парковку транспорта на электростанцию. За каждую правильную парковку пользователь получит 10 баллов. 1 балл равен 1 рублю.

Бонусы можно будет списать при оплате велопоездок. Кроме того, баллами можно оплачивать тарифы как на станционных, так и на электровелосипедах 2.0.

Ранее стало известно, что студенты в столице теперь могут бесплатно пользоваться велопрокатом при наличии карты москвича для обучающихся. По словам заммэра города Максима Ликсутова, взять транспорт в бесплатную аренду можно только на 30 минут.

Пользователи карты "Тройка" смогут бесплатно пользоваться городским велопрокатом