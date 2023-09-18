Более 3,5 тыс поездок совершили на теплоходах между Южным речным вокзалом и Печатниками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новым прогулочным маршрутом Южный речной вокзал – Печатники – Южный речной вокзал с момента запуска 16 сентября воспользовались более 3,5 тысячи пассажиров, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он рассказал, что для их удобства в расписание внесли некоторые изменения. В будние дни речной транспорт будет ходить с 14:00 до 22:00, а в выходные – с 10:00 до 22:00.

Кроме того, изменили и маршрут. В частности, суда будут ходить от Печатников до Южного речного вокзала и обратно. Теплоходы следуют с интервалом в 30 минут в будние дни и 15 минут – в выходные.

Ликсутов отметил, что популярность речных прогулок в Москве ежегодно растет. По поручению Сергея Собянина город продолжает развивать водный транспорт, организовывает больше интересных и удобных вариантов поездок.

"Приглашаем всех воспользоваться новым бесплатным маршрутом и полюбоваться осенней Москвой со смотровой палубы", – заключил заммэра.

16 сентября в Москве запустили новый бесплатный прогулочный маршрут. Небольшие теплоходы со стеклянной крышей отправляются от причала Печатники, останавливаются у Кленового Бульвара и возле Южного речного вокзала. Конечной точкой маршрута стал Автозаводский мост.

По маршруту курсируют четыре теплохода типа кабриолет – с открывающейся стеклянной крышей. Впервые они начали ходить по Москве-реке в 2019 году. Отыскать причалы, отслеживать движение судов и купить билет москвичи смогут через приложение "Московский транспорт".



Новый бесплатный маршрут по Москве-реке запустили в столице