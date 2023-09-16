Новый бесплатный маршрут по Москве-реке открывается 16 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве появится новый бесплатный прогулочный маршрут. Теплоходы будут отправляться от трех причалов маршрута: Южного речного вокзала, Печатников и Кленового Бульвара. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Одиннадцатый по счету бесплатный прогулочный маршрут будет запущен с 16 сентября. Небольшие теплоходы со стеклянной крышей будут отправляться от причала Печатники, останавливаться у Кленового Бульвара и возле Южного речного вокзала. Конечной точкой маршрута станет Автозаводский мост.

Теплоходы отправляются каждые полчаса с 10:00 до 22:00. По маршруту будут курсировать четыре теплохода типа кабриолет – с открывающейся стеклянной крышей. Впервые они начали ходить по Москве-реке в 2019 году.

Отыскать причалы, отслеживать движение судов и купить билет москвичи смогут через приложение "Московский транспорт".

Ранее сообщалось, что в летнем сезоне прогулки по Москве посетили свыше 700 тысяч человек. С апреля по август теплоходы осуществили более 30 тысяч рейсов.