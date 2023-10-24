Собянин рассказал, как преобразилась территория около Южного речного вокзала

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В этом году после реконструкции открылся Южный речной вокзал. Специалисты благоустроили прилегающую к нему территорию, сообщил на своем сайте Сергей Собянин.

"Долгое время вокзал не эксплуатировался, поэтому первым делом провели выемку ила и углубление дна до изначальных проектных отметок. Для безопасной швартовки судов отремонтировали причальную стенку. На территории вокзала проложили инженерные сети, включая систему водостока, которая предотвращает сброс поверхностных стоков в акваторию реки", – отметил он.

На набережной сделали 5 причальных зон, установили павильоны для пассажиров и персонала. Также у каждого причала специалисты установили информационные стелы. Вдоль набережной сделали зону для отдыха, где заменили ограждение, установили 70 фонарей и лавочки.

Рядом с вокзалом появилась зона ожидания, площадь которой составляет около 800 квадратных метров. Ее украсили деревьями, кустарниками, цветниками и газонами.

По словам мэра, пешеходную зону замостили гранитной плиткой и сделали удобные подъезды к зданию. Для автомобилистов появилась парковка, а для пассажиров общественного транспорта – автобусная остановка.

Как подчеркнул градоначальник, благодаря проекту удалось сформировать качественное общественное пространство у воды и комфорт для пассажиров.

С начала работы Южный речной вокзал принял и отправил свыше 140 круизных теплоходов и 13 тысяч человек. За первые недели работы отсюда в поездку отправились более 3 тысяч пассажиров.

Ранее заммэра Максим Ликсутов сообщил, что на втором речном маршруте будет такая же цена поездки, как и на первом. Стоимость билета составляет 150 рублей. По словам Ликсутова, маршрут полностью интегрируют в единую систему Московского транспорта.

Более 3,5 тыс поездок совершили на теплоходах между Южным речным вокзалом и Печатниками