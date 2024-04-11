Собянин: Северный и Южный речные вокзалы готовы к началу летней навигации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Северный и Южный речные вокзалы подготовили к открытию сезона летней навигации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Там обновили инфраструктуру причалов, проверили противопожарные системы, инженерные коммуникации, привели в порядок набережные, помыли фасады", – отметил мэр.

По словам градоначальника, в 2023 году речной транспорт поставил рекорд по числу пассажиров. Москвичи совершили на прогулочных судах 2,2 миллиона поездок, что на 22% больше, чем в 2022-м. Тогда в городе открыли после реконструкции Южный речной вокзал и запустили два регулярных маршрута речного электротранспорта.

В 2024 году летний сезон навигации стартует 24 апреля. Власти ожидают такого же внимания к речному транспорту.

В ближайшее время на речные маршруты в Москве выйдут четыре новых электросудна. Электросудна "Каменка" и "Пахра" уже достраивают на верфи под Петербургом, а до конца мая их доставят на сухогрузе в Москву. Суда "Кузнецовка" и "Люблинка" уже находятся в столице, на них проводятся пусконаладочные работы.

