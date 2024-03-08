Москвичи стали чаще пользоваться городским транспортом – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2023 году москвичи стали чаще пользоваться городским транспортом. По сравнению с 2022 годом число поездок выросло на 230 миллионов, а поездки на личных автомобилях сократились на 4%. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, самый большой рост числа пассажиров отмечен в трамваях. Помимо этого, набирают популярность регулярные речные маршруты. Благодаря новым станциям и запуску двух диаметров увеличился также пассажиропоток в метро и на МЦД.



"В прошлом году мы запустили станцию метро во Внуково. Из аэропорта можно напрямую доехать до "Москва-Сити". Улучшилась транспортная доступность близлежащих поселений", – отметил Собянин.

Он также напомнил, что уже полгода работают станции "Физтех", "Лианозово" и "Яхромская" на севере Люблинско-Дмитровской линии. Благодаря этому студентам и сотрудникам "Физтехпарка" стало удобнее добираться на учебу и на работу. Только на метро и МЦК в прошлом году было совершено больше 2,2 миллиарда поездок. Рельсовый каркас Москвы готов к росту пассажиропотока.

Ранее мэр Москвы рассказал, как в столице улучшают транспортную доступность районов. По его словам, только за прошлый год в Москве запустили 30 новых маршрутов наземного транспорта, больше 180 – улучшили, ввели свыше 100 остановок. Также в столице запустили движение по третьему и четвертому Московским центральным диаметрам (МЦД-3 и МЦД-4). Благодаря этому у жителей города появился общественный транспорт в шаговой доступности от дома.