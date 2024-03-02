Собянин рассказал, как в Москве улучшают транспортную доступность районов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве продолжают предпринимать меры, направленные на улучшение транспортной доступности районов и поселений. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Только за прошлый год в Москве запустили 30 новых маршрутов наземного транспорта, больше 180 – улучшили, ввели свыше 100 остановок", – информировал мэр.

Более того, в 2023 году в столице запустили движение по третьему и четвертому Московским центральным диаметрам (МЦД-3 и МЦД-4). Благодаря этому у жителей города появился общественный транспорт в шаговой доступности от дома.

В районах Ховрино, Северный, Дмитровский, Бескудниковский, Косино-Ухтомский и других появились станции метро. Всего же с 2011 года жители почти 80 районов Москвы и трех городских округов Подмосковья ощутили улучшение транспортной доступности после открытия новых станций метро и Московского центрального кольца (МЦК).

Собянин подчеркнул, что задача по созданию комфортного и доступного транспорта в Москве является приоритетом властей. Он заверил, что работа в этом направлении продолжится.

До этого стало известно, что МЦД ежедневно перевозит более 1,3 миллиона человек. Диаметры разгружают столичные дороги, снижают пассажиропоток в метрополитене, улучшают связанность Москвы и Подмосковья.



"Цифра дня": 1,3 миллиона человек