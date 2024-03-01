Флешмобы и увлекательные викторины пройдут в годовщину открытия БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Московский метрополитен подготовил праздничную программу к годовщине открытия Большой кольцевой линии (БКЛ), 1 марта. Для пассажиров организуют творческие флешмобы, музыкальные выступления и викторины, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Станции Большой кольцевой линии стали новыми культурными площадками. Ко дню рождения БКЛ мы подготовили праздничную программу, которую будем проводить на них, и приглашаем всех пассажиров посетить БКЛ и поучаствовать в наших мероприятиях", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В 12:00 на станции "Мичуринский проспект" пройдет музыкальный флешмоб артистов проекта "Музыка в метро", которые исполнят "Песенку крокодила Гены". В 14:00 волонтеры центра "Мосволонтер" совместно с "Молодежью Москвы" подготовят танец, посвященный БКЛ. Они будут выстраиваться в ряд в виде букв Б, К и Л.

На эскалаторах и в вестибюлях станций метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров для пассажиров включат аудиопоздравления. Российские знаменитости пожелают горожанам и гостям столицы комфортных поездок.

Также 1 марта пассажирам предложат поучаствовать в викторине на стойках "Живое общение" на станциях "Нижегородская", "ЦСКА" и "Хорошевская" Большой кольцевой линии.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в первый год работы БКЛ горожане совершили по ней свыше 340 миллионов поездок. По его словам, линия сделала город ближе для всех москвичей. Новые маршруты позволяют сэкономить до 45 минут в день. Более 10% поездок на БКЛ совершают новые пассажиры, которые раньше не пользовались городским транспортом.

Отделка восточного вестибюля завершается на станции "Каширская" БКЛ