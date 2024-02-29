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29 февраля, 09:29

Транспорт

Шестой сервисный центр московского транспорта открылся на БКЛ

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Шестой сервисный центр Московского транспорта заработал на Большой кольцевой линии, для обслуживания работают три окна обслуживания на выходах № 3–4 станции "Сокольники" БКЛ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Сервисный центр работает ежедневно с 08:00 до 20:00, в праздники он закрыт. Там пассажиры смогут:

  • заменить неисправные проездные билеты;
  • получить услуги "Московского паркинга";
  • перенести услуги с неработающей "Тройки" на новую;
  • получить временные билеты для обучающихся, которые дают при перевыпуске основных;
  • узнать о тарифах на проезд и многое другое.

Как отметил заммэра Максим Ликсутов, подобные сервисные центры уже открыты на станциях "Савеловская", "Текстильщики", "Проспект Вернадского", "Кунцевская", "Петровский парк" и "Сокольники" БКЛ.

"Для горожан, которые привыкли пользоваться сервисами прямо из офиса или дома, мы перевели 75% наших услуг в режим онлайн", – заключил он.

Ранее Сергей Собянин сообщил о программе модернизации и развития транспортной системы столицы, которая запланирована до 2030 года. По словам мэра, на сегодняшний день Москва является лидером по темпам развития рельсового каркаса в Европе. Он уточнил, что во время разработки программы развития транспортного комплекса город опирался на мнение местного населения.

Жителям столицы рассказали о росте популярности городских экспресс-автобусов

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