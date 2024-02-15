Главный архитектор Москвы предложил бы Карлсону оценить БКЛ

Фото: tuckercarlson.com

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов хотел бы предложить американскому журналисту Такеру Карлсону прокатиться по Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро и оценить ее, передает Агентство "Москва".

Кузнецов не удивлен тем, что Карлсону понравилась "Киевская", поскольку она является одной из самых богато оформленных станций. Он считает, что раньше на метрополитен тратились значительные средства и станции были "настоящими дворцами". Архитектор уточнил, что сейчас станции строятся с другим подходом и другими преимуществами вместо "дворцовости".

"Я бы ему предложил проехаться по БКЛ, было бы интересно его впечатление об этой линии получить тоже, с другой стороны, мы и так знаем, что это очень крутой проект", – сказал архитектор и добавил, что ему приятно, когда люди приезжают и замечают качества Москвы и метрополитена.

Архитектор считает, что Карлсона больше впечатлили скорость, комфорт, безопасность и удобство столичной подземки. Он видел небольшой отрывок, где журналист сказал о том, что в американском метро небезопасно и Москва более пригодна для жизни, чем города США.

Кузнецов отметил, что московское метро является одним из самых развитых и высокоорганизованных в мире, гордость для города и всей России.

"Как мы знаем, среда формирует сознание, и качественная архитектура формирует определенное отношение к вещам. То, почему в московском метро так хорошо, во многом связано с его класснейшей архитектурой – здесь есть архитектура разных периодов, у каждого свой вкус – что-то нравится больше, что-то меньше", – заключил архитектор.

Будучи в Москве, Карлсон посетил станцию метро "Киевская". По словам журналиста, станция выглядит лучше, чем что угодно в Соединенных Штатах. Карлсон указал, что в метрополитене Москвы отсутствуют граффити на стенах, а также нет грязи, неприятного запаха, бездомных, наркоманов. Он подчеркнул абсолютную чистоту "Киевской".

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