"Стало шоком": соцсети обсуждают впечатления Такера Карлсона от Москвы

Американский журналист Такер Карлсон, который прилетел в Москву, чтобы взять интервью у Владимира Путина, заявил, что российская столица намного красивее и безопаснее, чем любой город на его родине. Ранее, в рамках визита, бывший ведущий Fox News посетил выставку-форум "Россия" и Большой театр. Рассказываем, как пользователи соцсетей отреагировали на заявления журналиста.



Чище, приятнее и безопаснее

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае рассказал о своих впечатлениях от Москвы. Журналист заявил, что находиться в российской столице намного приятнее, чем в любом городе в Штатах.





Такер Карлсон американский журналист Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший европейский город с 13 миллионами населения, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел. <...> Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США.

"Если ты не можешь пользоваться метро, на что многие указывают в привязке к Нью-Йорку, так как там это слишком опасно, то начинаешь задаваться вопросом, в чем же заключается цель лидерства", – рассуждает Карлсон.

Тем не менее экс-ведущий Fox News уточнил, что продолжит жить в Америке. Позицию Карлсона по поводу Москвы поддержал и другой американский журналист – Джексон Хинкл, который в прошлом году тоже побывал в столице. Об этом он заявил на своей странице в X (бывший Twitter). "Такер Карлсон заявил, что Москва намного чище и безопаснее любого крупного города США. Я с этим полностью согласен", – подчеркнул Хинкл.

Такер Карлсон прибыл в Москву в начале последнего месяца зимы, чтобы взять интервью у президента РФ. В ночь на 9 февраля материал был опубликован на персональном сайте журналиста, а также на принадлежащих ему различных платформах. В рамках поездки в столицу экс-ведущий Fox News посетил Большой театр и выставку-форум "Россия" на ВДНХ.



"Булыжник в огород Байдена"

Пользователи соцсетей активно обсуждают заявление Карлсона о Москве. Одних высказывания журналиста восхищают, а у других вызывают беспокойство за его дальнейшую карьеру за рубежом.

"Что есть, то есть, Москва реально лучше городов США, от многих слышал, кто там бывал и живет", – написал один из пользователей.

В комментариях поддерживают похвалу города и благодарят за чистоту тех, кто занимается уборкой улиц. "Это заслуга дворников Москвы и уход за зелеными насаждениями, огромная команда по реконструкции и косметическому ремонту", – отметил другой пользователь.





из комментария пользователя в соцсетях Москва удивительно красивый и чистый город, уютный, с хорошим сервисом. Метро, общественный транспорт. Единственный минус, что полгода плохая погода. А Такер был зимой, еще и в лютую метель!

Также комментаторы порекомендовали США сократить количество военных баз, а свободные средства направить на развитие инфраструктуры. "И лет через 10 у них тоже будет чистота и порядок на улицах", – пишут пользователи.

Кроме того, в соцсетях переживают за безопасность американского журналиста на родине. Юзеры отмечают, что "он стал слишком много говорить, это опасно". Некоторые шутят: "Пакуй вещи, дружище". А также: "Держись братан,тебя демократы заклюют".

"Такер Карлсон кинул такой увесистый булыжник в огород Джо Байдена, что тому понадобится вся его команда, чтобы хотя бы сдвинуть этот камень с места", – рассуждают комментаторы.

В целом пользователи сходятся во мнении, что Карлсон – смелый журналист мирового уровня. Также комментаторы допускают, что в будущем он может стать гражданином России.

