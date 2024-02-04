Фото: телеграм-канал SHOT

Американского журналиста Такера Карлсона заметили в Москве. Об этом сообщил его коллега Джексон Хинкл на своей странице в соцсети X.

В сети распространились фотографии, на которых Карлсон, предположительно, находится в Большом театре на балете "Спартак". Некоторые телеграм-каналы также публиковали фото журналиста в одном из столичных аэропортов.

Джексон Хинкл выразил надежду на то, что Карлсон сможет взять интервью у Владимира Путина.

В августе прошлого года Такер Карлсон сообщил о желании взять интервью у Путина. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что "было бы здорово", если бы кто-то донес это до российского президента.

Однако через некоторое время Карлсон заявил, что правительство США сорвало его планы взять интервью у Владимира Путина. По словам журналиста, уже десятилетия люди, управляющие США, предпринимают очень агрессивные попытки, чтобы контролировать то, что доступно в американских СМИ.

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