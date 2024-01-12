12 января, 22:50Политика
Карлсон заявил, что критиковавший Зеленского блогер Лира умер в тюрьме на Украине
Фото: youtube.com/gonzalolira3816
Американский блогер Гонсало Лира, который с критикой высказывался в адрес Владимира Зеленского, умер в тюрьме на Украине. Об этом на странице в соцсети X сообщил журналист Такер Карлсон.
"Гонсало Лира – старший заявляет, что его сын умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена", – написал он.
Вместе с этим Карлсон заявил, что в Белом доме знали о пытках блогера, однако не предпринимали никаких действий, несмотря на его гражданство США.
В заключение журналист добавил, что общался с отцом блогера несколько недель назад. Тогда он заявил, что скоро его сына, возможно, убьют.
Блогера арестовали на Украине в мае 2023 года. Служба безопасности Украины (СБУ) тогда объяснила арест поддержкой им России. Мужчине предъявили обвинение по статье "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".
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