МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Украинское министерство внутренних дел объявило в розыск Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Из материалов базы данных ведомства следует, что он скрывается от досудебного расследования, сообщает РИА Новости.

По информации базы данных украинского МВД, патриарха Кирилла разыскивает Служба безопасности Украины (СБУ), в розыске он числится с 11 ноября, однако информация в карточке была обновлена 15 декабря. Там же указана мера пресечения в виде содержания под стражей. Помимо этого, в карточке есть фотография священника и указано его мирское имя – Владимир Гундяев.

Как пишет агентство, в начале ноября киевские власти сообщили, что заочно предъявили патриарху Кириллу обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Однако тогда об объявлении священника в розыск не сообщалось, уточняется там.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинение главе Минэнерго РФ Николаю Шульгинову. Ведомство обвинило его в ряде преступлений, включая посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.



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