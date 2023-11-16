Бывшего секретаря СНБО Украины Парубия объявили в розыск

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МВД России объявило в розыск экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Парубия. Об этом свидетельствуют данные информационной базы министерства.

Уточняется, что мужчину разыскивают по уголовной статье. Однако при этом не говорится, какое именно преступление ему инкриминируют.

В начале октября Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение бывшему генпрокурору Украины Олегу Махницкому, экс-секретарю СНБО Андрею Парубию и бывшему председателю пограничной службы Украины Николаю Литвину.

По информации СК, именно из-за решения трех обвиняемых с 2014 года территории Донбасса и Луганска постоянно обстреливались, в результате чего более 1 200 мирных граждан погибли и пострадали. Более того, зафиксированы повреждения 140 зданий гражданской инфраструктуры.



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