СК России предъявил обвинение бывшему генпрокурору Украины Махницкому

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Следственный комитет России предъявил заочное обвинение бывшему генпрокурору Украины Олегу Махницкому. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, следователи также предъявили обвинения экс-секретарю СНБО Андрею Парубию и бывшему председателю пограничной службы Украины Николаю Литвину.

"Указанные лица являлись членами Совета национальной безопасности и обороны Украины и не позднее 14 апреля 2014 года проголосовали за проведение так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны", – сказано в заявлении СК.

При этом следователи отмечают, что из-за решения трех обвиняемых с 2014 года территории Донбасса и Луганска постоянно обстреливалась, поэтому более 1 200 мирных граждан погибли и пострадали. Более того, зафиксировано 140 зданий гражданской инфраструктуры, которые были повреждены.

Сейчас Следственный комитет планирует принять меры по розыску и аресту Махницкого, Парубия и Литвина.

Ранее в базу розыска МВД попали украинские генералы Михаил Драпатый и Виктор Николюк. Их ищут по статье УК.

По данным СК РФ, в 2017 и 2019 годах мужчины командовали операцией объединенных сил Украины. Под их руководством украинская армия осуществила свыше 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, в результате чего погибли и получили травмы 154 человека. Российские следователи предъявили им обвинения.

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