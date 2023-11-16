Суд заочно приговорил иноагента Милова к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости!" (Владимир Милов признан в РФ иноагентом)

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии Владимира Милова, признанного иноагентом, за распространение заведомо ложной информации о ВС России, сообщает ТАСС.

Его признали виновным по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти".

Отбывать наказание Милов будет в колонии общего режима. Срок его заключения будет исчисляться с момента его прибытия в Россию или экстрадиции. Сейчас Милов находится в международном розыске.

В марте 2022 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова, который признан в России иноагентом, за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ во время спецоперации на Украине.

Журналист был объявлен в розыск, так как покинул Россию до возбуждения уголовного дела. По данным следствия, заведомо ложную информацию об обстреле роддома в Мариуполе Невзоров опубликовал в соцсетях в марте.

В конце января 2023 года Басманный суд Москвы заочно назначил ему восемь лет колонии общего режима за распространение фейков о ВС РФ. В рамках уголовного дела был арестован земельный участок в Санкт-Петербурге.