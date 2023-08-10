Суд Санкт-Петербурга оштрафовал Невзорова на 20 тыс рублей за разжигание ненависти

Фото: ТАСС/Sergei Konkov (Александр Невзоров признан в РФ иноагентом)

Суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) на 20 тысяч рублей за разжигание ненависти высказываниями в адрес президента РФ, военных и актеров. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Приморский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), в отношении Александра Невзорова. Суд признал Невзорова виновным и назначил штраф в 20 тысяч рублей", – отмечается в сообщении.

В марте 2022 года Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ во время спецоперации на Украине.

Журналист был объявлен в розыск. По данным следствия, заведомо ложную информацию об обстреле роддома в Мариуполе Невзоров опубликовал в соцсетях в марте.

В конце января 2023 года гособвинение попросило Басманный суд Москвы заочно приговорить Невзорова к 9 годам лишения свободы за распространение фейков о ВС РФ.