МВД РФ объявило в розыск журналиста Александра Невзорова

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Журналист Александр Невзоров (внесен в реестр СМИ-иноагентов) объявлен в розыск.

"Невзоров Александр Глебович, 03.08.1958 года рождения, разыскивается по статье УК", – отмечается в базе данных МВД РФ.

В марте стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова за фейки о действиях Вооруженных сил РФ во время специальной операции на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.