"ВКонтакте" заблокировал сообщества Михаила Ходорковского, TJournal, Ateo

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Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала сообщества TJournal, Ateo и Михаила Ходорковского за размещение заведомо ложной общественно значимой информации. Об этом со ссылкой на пресс-службу "ВКонтакте" сообщает РИА Новости.

Отмечается, что блокировка сообществ произведена по требованию Генпрокуратуры России.

"Мы были вынуждены исполнить это требование. В противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети", – пояснили в пресс-службе компании.

В уведомлении прокуратуры уточняется, что в сообществах распространялась заведомо ложная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту украинской студии GSC Game World, которая разработала серию игр S.T.A.L.K.E.R. и Cossacks. По данным ведомства, сайт заблокировали из-за нарушения закона в части статей 15.3 и 15.3-1 Федерального закона № 149-ФЗ.