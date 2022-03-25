Эксперт рассказала, чем опасны VPN-сервисы

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Директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская предупредила, что при скачивании VPN-сервиса стоит задуматься о том, не принесет ли он больше вреда, чем пользы. Об этом она рассказала газете "Известия".

По словам специалиста, речь идет о возможности заражения пользовательских устройств вредоносным ПО.

"Если вы не уверены, что можете самостоятельно проверить свое устройство на наличие вредоносного ПО или удалить следы некогда использовавшегося VPN, не игнорируйте собственную безопасность. Лучше обратитесь в сервисный центр для проверки гаджета и при необходимости верните его к заводским настройкам", – рекомендовала эксперт.

Она уточнила, что пока нет случаев жалоб граждан на нарушение прав или произошедшую утечку персональных данных в связи с использованием ими VPN-сервисов. Тем не менее это не показатель того, что таких нарушений не было. Куровская объяснила это тем, что крайне сложно установить связь между работой приложения и неблагоприятными последствиями, с которыми столкнулся человек.

Ранее в компании по кибербезопасности Angara Security предупредили, что при оплате через непроверенный VPN на сайтах с аббревиатурой http в адресной строке платежные данные – пароли, логины и реквизиты банковских карт – могут быть получены провайдером VPN. По словам экспертов, если оплата происходит через ресурсы с http с включенным недоверенным VPN, то трафик будет следовать через сторонние неподконтрольные сервера.

В свою очередь, сенатор Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что в России может быть введен запрет на использование сервисов для обхода блокировок интернет-ресурсов. При этом он отметил, что даже в случае введения соответствующих ограничений граждан РФ за использование VPN наказывать не будут.

