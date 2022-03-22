В СФ не исключили введения запрета на VPN-сервисы в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России может быть введен запрет на использование сервисов для обхода блокировок интернет-ресурсов. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Андрей Клишас в беседе с РИА Новости.

При этом он отметил, что даже в случае введения соответствующих ограничений граждан РФ за использование VPN наказывать не будут.

"Запрет ресурсов, позволяющих обходить блокировки, возможен, но ответственности граждан за пользование такими ресурсами не будет", – сказал парламентарий.

До этого глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил о бесперспективности введения в России ответственности за использование VPN-сервисов. По его словам, подобная мера не дала бы никакого эффекта.

В то же время он отметил, что депутаты будут готовы рассмотреть подобную инициативу, если она поступит от российского правительства.

