Россиян предупредили об опасности онлайн-оплат через VPN

04:16
Фото: depositphotos/Amaviael
При оплате через непроверенный VPN на сайтах с аббревиатурой http в адресной строке платежные данные – пароли, логины и реквизиты банковских карт – могут быть получены провайдером VPN, предупредили в компании по кибербезопасности Angara Security.
Эксперты, слова которых приводит РИА Новости, объяснили, если оплата происходит через ресурсы с http с включенным недоверенным VPN, то трафик будет следовать через сторонние неподконтрольные сервера.
Одним из условий безопасности платежей в интернете является использование SSL/TLS шифрования. В таком случае в адресной строке сайта будет аббревиатура https, она свидетельствует о наличии доверенного сертификата.
Еще одна опасность заключается в том, что недобросовестные VPN-провайдеры вместе с установкой VPN-клиента могут произвести на устройстве пользователя злонамеренные действия, снижающие безопасность даже https-соединений.
Как рассказала аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова, в первую очередь не стоит доверять бесплатным VPN-сервисам, поскольку они часто практикуют монетизацию за счет сбора информации о пользователе и перепродаже ее третьим лицам.
Эксперт добавила, что у платных VPN-сервисов с политикой конфиденциальности дела обстоят лучше, однако они могут подвергнуться кибератакам.
Ранее руководитель проектного офиса и центра компетенции Getmobit Василий Шубин рассказал, что использование VPN на смартфонах не влияет на качество сотовой связи, однако может пострадать скорость интернета. По словам эксперта, это может произойти из-за того, что VPN создает дополнительную прослойку в виде накладных расходов по шифрованию трафика и влияния точки выхода в интернет из VPN-сети.
Роскомнадзор ограничил использование сервисов VyprVPN и Opera VPN
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: