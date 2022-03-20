Эксперты предупредили о влиянии VPN на качество мобильного интернета

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Использование VPN на смартфонах не влияет на качество сотовой связи, однако скорость интернета может пострадать, рассказал РИА Новости руководитель проектного офиса и центра компетенции Getmobit Василий Шубин.

По словам эксперта, это может произойти из-за того, что VPN создает дополнительную прослойку в виде накладных расходов по шифрованию трафика и влияния точки выхода в интернет из VPN-сети. Она, отметил специалист, может иметь более высокие задержки и низкую производительность.

В свою очередь, заместитель руководителя проекта Рутокен VPN Дмитрий Тимофеевский добавил, что факт установки VPN не может влиять на качество голосовых вызовов и качество мобильного интернета от вышки к устройству, при этом точно влияет на конечную скорость интернета, поскольку на пути данных появляется дополнительный шаг.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал Москве 24, что при использовании VPN для обхода блокировок соцсетей интернет-соединение становится более медленным. Также эксперт предупредил, если использовать VPN-сервисы, то существует риск перехвата мошенниками личных данных пользователя.

До этого киберэксперт Зак Доффман призвал пользователей смартфонов на операционной системе Android срочно удалить бесплатные и платные приложения SuperVPN. По его словам, разработчики приложения обещают, что оно будет защищать конфиденциальность, однако на самом деле все иначе.

Доффман напомнил, что сервис обвиняют в сокрытии вредоносного шпионского программного обеспечения и утечке данных, а в феврале этого года исследователи CyberNews предупредили, что на хакерском форуме появились предложения о продаже баз данных пользователей VPN-сервисов, в числе которых был и SuperVPN.