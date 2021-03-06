Эксперт назвал приложение, которое нужно удалить с телефона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Киберэксперт Зак Доффман в статье для журнала Forbes призвал пользователей смартфонов на операционной системе Android срочно удалить "очень опасное" приложение.

Специалист отметил, что речь идет о наборе бесплатных и платных приложений SuperVPN. Доффман подчеркнул, что эти сервисы пользователи установили более 100 миллионов раз.

По его словам, разработчики приложения обещают, что оно будет защищать конфиденциальность пользователей, на самом деле все иначе.

В материале говорится, что сервис обвиняют в сокрытии вредоносного шпионского программного обеспечения и утечке данных. Автор статьи напомнил, что в феврале исследователи CyberNews предупредили о том, что на хакерском форуме появились предложения о продаже баз данных пользователей VPN-сервисов, в числе которых был и SuperVPN.

Доффман посоветовал тем, кто хочет установить VPN-клиент, предпочитать известных разработчиков с проверенными отзывами. Также эксперт посоветовал не устанавливать бесплатные приложения.

Ранее стало известно, что в свободный доступ попали данные 21 миллиона пользователей бесплатных VPN-приложений для операционной системы Android. Сообщалось, что база с личной информацией продается на теневых форумах. В ней содержатся адреса электронной почты, логины и пароли, а также сведения о мобильных устройствах и проведенных платежах.

Согласно данным CyberNews, утечка произошла в программах SuperVPN, GeckoVPN и ChatVPN – более 100 миллионов, 10 миллионов и 50 тысяч установок соответственно. Основная аудитория этих приложений – жители стран с блокировкой интернет-ресурсов.